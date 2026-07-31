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Автомобили

Автомобиль с тремя девушками вспыхнул на ходу в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону автомобиль с тремя девушками загорелся на ходу
Shutterstock

В Ростове-на-Дону на проезжей части сгорел автомобиль, в котором ехали три девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».

«На Большой Садовой загорелась машина. Как говорят пострадавшие девушки, они втроем ехали в авто, когда машина начала гореть», — отмечается в публикации.

Причины возгорания неизвестны. На кадрах с места происшествия видно, что очаг возгорания находился в передней части кроссовера. У него сгорел пластиковый передний бампер, обуглены капот, двери и лобовое стекло.

До этого на трассе М-4 «Дон» при выезде из Москвы произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. На записи видно, что возле грузовика стоит реанимобиль. На месте происшествия также работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль, движение затруднено.

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