В Подмосковье человек сгорел в Volkswagen

В Чеховском городском округе водитель иномарки сгорел в жестком ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «МК:срочные новости».

«Авария произошла в районе деревни Еськино около 22.00. Автомобиль «Фольксваген» съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся. Видимо, шофер не справился с рулем. Мужчина сгорел заживо, его личность устанавливается», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла в четверг 30 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего Volkswagen получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.