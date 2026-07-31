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Автомобили

В Подмосковье человек сгорел в Volkswagen

В Подмосковье водитель сгорел заживо в своем Volkswagen
Telegram-канал МК: срочные новости

В Чеховском городском округе водитель иномарки сгорел в жестком ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «МК:срочные новости».

«Авария произошла в районе деревни Еськино около 22.00. Автомобиль «Фольксваген» съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся. Видимо, шофер не справился с рулем. Мужчина сгорел заживо, его личность устанавливается», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла в четверг 30 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего Volkswagen получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.

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