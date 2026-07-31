Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от жары

Для того чтобы защитить автомобиль от негативного воздействия жаркой погоды, нужно соблюдать ряд важных правил эксплуатации. Об этом в разговоре с RT предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, в жару лобовые и боковые стекла машины стоит закрыть шторками разных вариантов для того, чтобы исключить ее нагрев. Также в салоне не следует оставлять вещи, которые могут деформироваться из-за излишнего тепла.

Эксперт напомнил, что в самые жаркие дни владельцам важно особенно внимательно относиться к состоянию автомобиля. Необходимо контролировать уровень охлаждающей жидкости, а также следить за состоянием аккумулятора и шин.

«Высокая температура — это дополнительная нагрузка на многие системы автомобиля. К слову сказать, мягкие колёса при высокой температуре снижают уровень управляемости автомобиля», — подчеркнул Попов.

Автор и ведущий программы «Живая еда» на телеканале НТВ, врач Сергей Малоземов до этого предупреждал, что полиэтилентерефталат, из которого изготавливаются пластиковые бутылки для воды и других напитков, является очень термоустойчивым материалом. Однако, по его словам, в некоторых случаях напитки в таких бутылках могут представлять опасность. В ситуации, когда солнечные лучи работают как линза, проходя через емкость, возрастает риск перегрева и возгорания.

Ранее россиянам назвали обувь, в которой нельзя садиться за руль автомобиля.