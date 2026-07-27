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Общество

Россиянам назвали обувь, в которой нельзя садиться за руль автомобиля

Автоэксперт Попов: водителям опасно садиться за руль в тапках или шлепанцах
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Водителям не следует садиться за руль в тапках или шлепанцах, поскольку такая обувь может соскочить с ноги или попасть под педали, спровоцировав аварийную ситуацию. Об этом в беседе с РИАМО предупредил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, шлепанцы и тапочки неприемлемы для управления транспортным средством. В случае, если они слетят с ног водителя, ему придется нажимать на педали босиком. Также эта обувь может попасть под педали, что будет препятствовать их полному нажатию.

«Если говорить про обувь, которую я рекомендую, то, на мой взгляд, это либо открытые сандалии — тогда лучше ехать босиком, но сами сандалии должны быть с хорошим ремешковым креплением, либо легкие сетчатые, хорошо вентилируемые кроссовки. Потому что даже если вы используете круиз-контроль, комфорт при работе с педалями все равно имеет значение», — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал водителям надевать кроссовки, которые плотно сидят на ноге, но не пережимают ее и хорошо вентилируются.

Автоэксперт Евгений Ладушкин до этого предупреждал, что тонированное лобовое стекло хоть и снижает нагрузку на глаза водителя в солнечный день, делать такой тюнинг опасно. В первую очередь, речь идет о снижении видимости в темное время суток.

Ранее россиянам рассказали, чем грозят изношенные шины на мокрой дороге.

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