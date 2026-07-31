Груженые фуры с китайскими водителями застряли в Амурской области

В Амурской области застряли 153 груженые фуры с китайскими водителями, очередь собирается уже два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Под Райчихинском стоит колонна из грузовиков, которые должны были уйти через таможню в Поднебесную. Но словили режим ожидания. Причем объяснить, что происходит, иностранцы толком не могут — в русском не сильны», – говорится в публикации.

По предварительной информации, часть перевозчиков допустила нарушения при оформлении документов, некоторые пропустили свою очередь. В настоящее время транспортные средства выстроились в очередь и ожидают.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее сообщалось, что последние секунды жизни пенсионерки, которую раздавила фура, попали на камеру.