Последние секунды жизни пенсионерки, которую раздавила фура, попали на камеру

В Приморье на видео попало, как фура раздавила женщину на дороге

Во Владивостоке большегруз наехал на пенсионерку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Трагедия произошла на улице Фадеева возле торгового центра «Надежда». Старушка решила не идти до пешеходного, попыталась проскочить перед тягачом и оказалась в слепой зоне водителя. Грузовик протащил ее по асфальту несколько метров», – говорится в публикации.

По данным канала, на место ДТП прибыли экстренные службы, но медики не смогли помочь пенсионерке: травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал.

Ранее сообщалось о жестком ДТП на Киевском шоссе.