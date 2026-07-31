Видео: большегруз вылетел с трассы и затруднил проезд в Ленобласти

В Ленобласти на видео сняли фуру, которая вылетела в кювет и затруднила проезд

На Мурманском шоссе Ленинградской области большегруз вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«На месте дорожного происшествия в экстренном порядке работают бригады скорой помощи и пожарные расчеты. По сообщениям очевидцев, участниками аварии могли стать сразу два грузовых автомобиля», – говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло на 93 километре шоссе. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что фура вылетела с дороги и находится в кювете, при этом рядом стоит черный автомобиль и грузовик. Из-за ДТП движение на дороге затруднено.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее появилось видео с места жесткой аварии на Рублевском шоссе в Москве.