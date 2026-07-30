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Автомобили

На видео попало, как житель Кузбасса катал толпу людей на самодельном «кабриолете»

В Кузбассе на видео попало, как мужчина прокатил толпу на самодельном авто

В Кемеровской области 19-летний водитель возил пассажиров в автомобиле со срезанной крышей. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Кузбасса».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как переполненная пассажирами машина без крыши едет по дороге. Также становится заметно, что у автомобиля отсутствует лобовое стекло и крышка капота.

Полиция заинтересовалась этим происшествием. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав. Кроме того, автомобиль эксплуатировался с грубыми нарушениями: отсутствовали госномера и полис ОСАГО, а сама конструкция машины не соответствовала требованиям безопасности.

Госавтоинспекторы составили на молодого человека сразу несколько административных протоколов. Общая сумма штрафа может составить 22,5 тыс. рублей. Также установили личности шестерых пассажиров. Трое из них тоже получили штрафы.

До этого на видео попало, как подростки толпой прокатились на электросамокате.

Ранее стало известно, что на видео попало, как мужчина на большой скорости выпал из автомобиля.

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