На видео попало, как мужчина на большой скорости выпал из автомобиля

В Вологодской области на видео попало, как мужчина на скорости выпал из автомобиля

В Вологодской области молодой человек выпал из движущегося автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как фургон едет на большой скорости по проселочной дороге. При этом боковая дверь автомобиля открыта. В салоне находится несколько человек. Далее задняя дверь открывается, и ближайший к ней пассажир выпадает на дорогу.

По данным источника, инцидент произошел 18 июня. За это время ролик разлетелся по интернету и набрал около семи миллионов просмотров.

Выпавшим мужчиной оказался житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что падение было абсолютно случайным: во время движения неожиданно распахнулась задняя дверь, и он вылетел на дорогу. Серьезных травм молодой человек не получил. Он сразу же поднялся, вернулся в машину, и компания продолжила путь.

До этого в Ульяновске пассажирка выпала из движущейся переполненной маршрутки.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выпал из автомобиля на ходу в Забайкалье.