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«Надо деду помочь, горит»: на видео сняли, как автомобиль взорвался на парковке

В Новосибирске на видео сняли, как автомобиль взорвался на глазах у водителя

В Новосибирске Lada сгорела и взорвалась на парковке. Об этом сообщает ACT-54 Black.

«Универсал ВАЗ-2104 сгорел на улице Нижегородской, 27, сегодня днем. Отечественный автомобиль принадлежал дедушке, который никак не мог поверить в свою потерю», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как белая машина горит на парковке, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что Lada взрывается. По словам автора видео, он пытался ликвидировать возгорание, но не смог, поскольку огонь быстро распространился. Очевидцы также рассказали, что в момент пожара в салоне находились канистры с бензином.

По данным канала, на место возгорания прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. О пострадавших не сообщалось.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии, помимо водителя, в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль, движение затруднено.

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