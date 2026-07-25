ДТП парализовало север Москвы

На севере столицы автомобильная авария затруднила движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ул. Сущёвский Вал (в районе д. 46) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на один километр и осуществляется по одной полосе из трех. В Дептрансе водителям посоветовали учитывать ограничения при планировании маршрута.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее ДТП парализовало юго-восточную хорду в Москве.