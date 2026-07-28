Видео: грузовик расплющил маршрутку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на видео попало, что грузовик раздавил маршрутку

На Борском мосту в Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

Последствия инцидента сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, что грузовик, перекрыв левую полосу движения, стоит у отбойника. У него оказался смят прицеп. Рядом с ним находится маршрутка. У нее сломаны и смяты двери в задней части кузова, а внутри салона мигает свет. При этом по дороге разбросаны автомобильные детали.

По предварительным данным, в результате ДТП не выжил дорожный рабочий, на которого наехал автомобиль в результате удара. О состоянии водителей и пассажиров участвующих в аварии машин информации не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Нижнем Новгороде грузовик перевернул легковой автомобиль. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Ранее сообщалось, что у грузовика лопнул прицеп в результате ДТП в Москве.