Россиянину, разбившему скорую протезом ноги, назначили наказание

Жителю Искитима Новосибирской области приговорили к двум годам условно за нападение на сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Все произошло вечером 15 марта. Медики возвращались с вызова, когда их остановили двое местных жителей. Один из мужчин, находясь в неадекватном состоянии, заявил, что потерял ногу по вине врачей. После этого он снял протез и ударил им по лобовому стеклу машины скорой помощи», – говорится в публикации.

По данным канала, на место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя. В отношении нападавшего возбудили уголовные дела о применении насилия и оскорблении представителей власти. Кроме того, суд назначил мужчине испытательный срок три года.

До этого стало известно, что в Свердловской области двое мужчин избили директора Никиту Зезина и его заместителя. Спустя несколько дней после нападения Зезин попал в больницу с инфарктом и не выжил. СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пара избила и расцарапала полицейских.