В Свердловской области произошло «страшное» ДТП

В Свердловской области столкнулись Ford и Changan. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На седьмом км дороги «Серов — Североуральск — Ивдель» водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Changan. Пострадали пять человек: водитель и пассажир первой легковушки, а также три человека, в том числе трехлетний ребенок, находившиеся во второй машине», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения: машины буквально разворотило, а их детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Костромской области столкнулись Lada Niva и фура. ДТП произошло в Кадыйском районе у деревни Дудино. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют причины аварии и проверяют состояние машин и дороги. Пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Волгоград — Астрахань.