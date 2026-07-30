Появились кадры жесткого ДТП в Москве: Mustang на скорости влетел в метро

В Москве на видео попало, как Mustang вылетел в метро после жесткого удара

В Москве Mustang вылетел в метро после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На записи видно, как на перекрестке сталкиваются два автомобиля. От удара Ford Mustang отбрасывает в сторону подземного перехода, после чего спорткар оказывается на лестнице у выхода из метро», – говорится в публикации.

На кадрах с уличной камеры видно, как после столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего никто из прохожих не пострадал.

Очевидцы сняли на камеру последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка стоит на ступеньках, при этом пешеходам приходится обходить поврежденную машину.

До этого в Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что жуткая авария произошла с автомобилем, который опрокинулся в кювет и попал на камеру.