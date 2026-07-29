На видео попало, как китайскую иномарку унес торнадо

В Китае на видео попало, как торнадо унес автомобиль

В Китае в городе Хайнин (провинция Чжэцзян) смерч поднял автомобиль в воздух. Кадры этого происшествия выложил пользователь в Reddit.

На видео заметно, как сильный ветер клонит деревья к земле. Далее заметно, как мощный закрученный поток воздуха поднимает легковой автомобиль и проносит его некоторое расстояние. Потом автомобиль падает.

По данным источника, происшествие случилось 19 июля. Пользователи отмечают, что подброшенный автомобиль был перемещен более чем на 10 метров, что по шкале повреждений соответствует интенсивности торнадо не ниже IF3 — это означает крайний уровень опасности. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Башкирии смерч сорвал крыши и повалил грузовик. На кадрах из соцсетей видно, как вихрь опускается к земле и проходит рядом с жилыми домами. О пострадавших в результате стихийного бедствия не сообщалось.

Ранее сообщалось, что на Урале смерч уничтожил десятки домов и оставил город без света. Все разбито, крыши нет.