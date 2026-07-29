Стали известны подробности жесткого избиения таксиста в Карелии

В Карелии жестоко избитый пассажиром таксист не получил серьезных травм. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия» со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным источника, накануне таксиста доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Пациента осмотрели, обработали раны головы и ушей, а также провели необходимые исследования, включая спиральную компьютерную томографию (СКТ).

Как пояснили в ведомстве, для окончательной постановки диагноза «черепно-мозговая травма» недостаточно одних лишь результатов томографии — необходимо оценить наличие соответствующих клинических симптомов. При первичном осмотре врачи не обнаружили симптоматики, характерной для ЧМТ, а СКТ не показала органических изменений в структурах головного мозга.

В то же время в Минздраве не исключили, что симптомы сотрясения могли проявиться позднее. Пациенту рекомендовали наблюдаться у врача в поликлинике по месту жительства.

На следующий день мужчина повторно обратился в приемное отделение больницы. Дежурный специалист провел осмотр и выполнил повторную СКТ головы. Жизнеугрожающих повреждений выявлено не было.

Ранее жена избитого таксиста попросила огласки и опубликовала жесткие кадры избиения из салона авто.