Пенсионер размозжил свою «четверку» о столб и едва остался жив

В Саратове пенсионер врезался в столб и сильно повредил свой автомобиль

В Ленинском районе Саратова произошло жесткое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

На опубликованных кадрах видна степень повреждения автомобиля. Заметно, что у машины искорежена вся передняя часть, отсутствуют стекла и выломаны двери.

По данным источника, 86-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате удара пожилой мужчина получил травмы и был экстренно госпитализирован. Его 77-летняя пассажирка не выжила.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, что именно могло стать причиной потери управления — состояние здоровья водителя, техническая неисправность или иные факторы.

До этого в Волгоградской области водители сгорели в кабинах грузовиков.

Ранее сообщалось, что водитель выжил благодаря небольшой нише в смятой кабине.