Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Петербургский подросток упал с самоката и два дня ходил со сломанным позвоночником

78.ru: в Петербурге подросток два дня ходил со сломанным позвоночником
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Петербурге подросток упал с самоката и два дня ходил со сломанным позвоночником. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все началось 21 июля в Приморском районе — незнакомец сбил школьника, ехавшего на самокате, и подросток сильно ударился поясницей о металлическую изгородь. После случившегося он решил не идти ко врачу, так как счел травму несерьезной.

Спустя два дня юный пациент явился на запланированную госпитализацию в кожное отделение по поводу дерматита. Там хирург во время осмотра выявил у него серьезную травму позвоночника — у подростка диагностировали компрессионный перелом тел позвонков в поясничном отделе и ушиб правой поясничной области. После этого школьника незамедлительно переправили в специализированное отделение.

Ранее сообщалось, что мальчик, придавленный воротами в Петербурге, оказался в реанимации с переломом черепа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!