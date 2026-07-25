Петербургский подросток упал с самоката и два дня ходил со сломанным позвоночником

78.ru: в Петербурге подросток два дня ходил со сломанным позвоночником

В Петербурге подросток упал с самоката и два дня ходил со сломанным позвоночником. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все началось 21 июля в Приморском районе — незнакомец сбил школьника, ехавшего на самокате, и подросток сильно ударился поясницей о металлическую изгородь. После случившегося он решил не идти ко врачу, так как счел травму несерьезной.

Спустя два дня юный пациент явился на запланированную госпитализацию в кожное отделение по поводу дерматита. Там хирург во время осмотра выявил у него серьезную травму позвоночника — у подростка диагностировали компрессионный перелом тел позвонков в поясничном отделе и ушиб правой поясничной области. После этого школьника незамедлительно переправили в специализированное отделение.

Ранее сообщалось, что мальчик, придавленный воротами в Петербурге, оказался в реанимации с переломом черепа.