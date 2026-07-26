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Автомобили

Иномарка протаранила кафе на заправке в Новосибирске

Красный кроссовер Hyundai Tucson въехал в кафе на территории АЗС в Новосибирске

Красный кроссовер Hyundai Tucson въехал в кафе на территории АЗС «Газпромнефть» в Новосибирске. Об этом сообщил местный Telegram-канал АСТ-54 Black, опубликовав кадры с места происшествия.

По данным источника, инцидент произошел в субботу, 25 июля. Кроссовер въехал в здание заправки на улице Большевистской. На видеозаписи можно увидеть, как автомобиль, разбивая окна, въезжает внутрь помещения и сносит несколько прилавков с товарами.

Как стало известно Telegram-каналу, водителю стало плохо за рулем. Отмечается, что после этого он потерял управление над автомобилем. В момент происшествия в заведении находились сотрудники заправки и посетители. Никто из них не пострадал.

До этого водитель автомобиля УАЗ «Патриот» столкнулся с легковушкой, после чего на полном ходу въехал в магазин в городе Пушкине Московской области. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из покупательниц получила травмы и была госпитализирована. О ее состоянии сведений нет.

Ранее иномарка врезалась в цветочный магазин в Саратове.

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