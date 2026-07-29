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Дебошир, избивший уральского ученого, оказался экс-гаишником

Мужчина, избивший уральского ученого, в Екатеринбурге оказался экс-гаишником
Telegram-канал «112»

Александра Реверук, избивший пожилого ученого в Екатеринбурге, работал в ДПС и был уволен после того, как выстрелил в напарника. Об этом сообщил E1.ru.

«Саша был в целом веселый и добрый парень, но постоянно творил дичь и косячил. Считал себя самым крутым, никто ему был не авторитет, иногда излишне жестил. По молодости его прощали, но после того, как он баловался с оружием и прострелил своему напарнику пах, уволили и возбудили дело <...> нисколько не удивлен, что он оказался замешан в избиении пожилого человека», — рассказал бывший коллега Александра.

Инцидент произошел 14 июля 2011 года. В тот день Реверук заступил на дежурство вместе с инспектором. До окончания смены оставалось всего 15 минут, когда Александр, пренебрегая правилами безопасности, начал баловаться с табельным пистолетом. Раздался выстрел — пуля попала прямо в напарника, перебив артерию.

Раненый инспектор истекал кровью, однако стрелок не оказал ему первой помощи. К моменту прибытия скорой пострадавший уже потерял сознание, а в больницу его привезли с остановкой сердца. Врачам удалось спасти инспектора.

После этого инцидента Александра уволили и возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы и обязал выплатить пострадавшему 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако, по словам пострадавшего, денег он так и не получил.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге после нападения умер известный ученый.

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