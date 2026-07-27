Видео: Lada с курьером зашла в «слепую» зону грузовика, и тот ее перевернул

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мусоровоз вытолкал Lada на встречку

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как легковой автомобиль Lada Granta из крайней правой полосы перестраивается левее и попадает в «слепую» зону грузовика.

В этот момент грузовик начинает перестраиваться на полосу правее и задевает передним бампером заднюю часть легкового автомобиля. Тогда Lada начинается раскручиваться и уходить на встречную полосу. Далее автомобиль переворачивается на бок, а потом — на крышу.

Информации о пострадавших не поступало. Точные причины и обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

До этого появились кадры с места аварии в Калининградской области, в которой дерево разорвало машину пополам.

Ранее появились кадры с места фатального ДТП, в котором разорвало Lada с людьми.