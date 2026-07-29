Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу

С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщил «ТАСС».

Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях — справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния.

Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема — композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь.

Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению городского наземного транспорта общего пользования — автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло. Эти меры призваны повысить комфорт и доступность общественного транспорта для всех категорий граждан.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана водителей такси.