В МВД рассказали о новой мошеннической схеме по похищению денег с карт таксистов

Мошенники придумали, как разводить на деньги водителей такси. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что мошенники оформляют заказ машины и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем злоумышленники звонят водителю и просят его продиктовать данные банковской карты и код из СМС-сообщения, после чего они авторизуются в приложении банка и похищают деньги своей жертвы.

В МВД добавили, что подобная схема обмана может быть применена и против других работников сферы услуг. Правоохранители подчеркнули, что ни в коем случае нельзя сообщать номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику.

До этого руководитель департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин рассказал «Газете.Ru», что летом подрабатывающие школьники и готовящиеся к переезду студенты становятся одной из главных целей мошенников, использующих фишинговые схемы для кражи персональных и платежных данных.

Ранее сообщалось, что 20-летнюю россиянку задержали за передачу денег пенсионеров мошенникам.