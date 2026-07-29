Задержали участника жесткого нападения на ученого РАН

112: задержан один из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина

В Свердловской области задержали одного из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Зенин сделал замечание детям, которые катались по опытным полям на квадроциклах. К университету приехали неизвестные мужчины и напали на ученого», – говорится в публикации.

По данным канала, одного из мужчин, напавших на ученого, задержали. В настоящее время с нарушителем проводят следственные действия.

До этого стало известно, что в Свердловской области двое мужчин избили директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя — ветерана Афганской войны Александра Шанина. Спустя несколько дней после нападения Зезин попал в больницу с инфарктом и не выжил. СК возбудил уголовное дело.

«Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича [Зезина] в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно», — сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Что известно об обстоятельствах инцидента — в материале «Газеты.Ru».

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