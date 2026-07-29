Вывезли в лес: в Бурятии мужчины насильно затолкали дальнобойщика в авто

В Улан-Удэ мужчины вывезли дальнобойщика в лес и избили металлом

В Улан-Удэ мужчины насильно увезли дальнобойщика и избили в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «СУ СК России по Республике Бурятия».

«По данным следствия, прошлым летом житель Улан-Удэ узнал, что его приятелю во время конфликта на трассе в соседнем регионе водитель фуры причинил тяжкие телесные повреждения. Решив отомстить за друга, фигурант стал разыскивать дальнобойщика», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела мужчину. 25 июля 2025 года у кафе возле села Ошурково группа из четырех человек напала на водителя. Мужчину силой посадили в автомобиль, вывезли в лес и избили руками, ногами и металлическим прутом. Пострадавший получил травмы, опасные для жизни.

По данным ведомства, троих нападавших, включая предполагаемого организатора, задержали вскоре после преступления. Они находятся под стражей. Четвертый участник скрылся и объявлен в розыск.

До этого на видео попало, как россиянин избил лежащего на земле таксиста.

Ранее на видео попало, как фура за секунды смяла автобусную остановку.