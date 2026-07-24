На видео попало, как фура за секунды смяла автобусную остановку

В Улан-Удэ на видео попало, как большегруз за секунды смял автобусную остановку

В Улан-Удэ фура смяла автобусную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент ДТП. Фура смяла автобусную остановку как листок бумаги. Вчера на проспекте Автомобилистов водитель фуры зацепил отставку и смял ее. Моментом ДТП поделились в комитете по транспорту», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз сносит конструкцию, при этом в момент аварии на остановки нет людей.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что скорая вылетела на обочину и снесла человека, спасти его не удалось.