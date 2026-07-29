«Кабина разлетелась всмятку»: жесткое лобовое ДТП с фурами произошло в Приморье

В Приморье фуры лоб лоб влетели друг в друга и попали на видео

В Спасском районе Приморского края произошло лобовое столкновение фур. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Спасском районе между двумя большегрузами произошло лобовое столкновение. Одну машину скрутило и выбросило с дороги, у другой кабина разлетелась всмятку», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего один из большегрузов упал на бок, при этом часть фуры выехала за пределы дороги. На записи также заметно, что кабину второго грузовика серьезно разворотило, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате столкновения 48-летний водитель большегруза получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии, помимо водителя, в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.