Водителям назвали три признака серьезного износа тормозных колодок

Скрип и визг при торможении, изменение поведения педали и истончение фрикционной накладки сигнализируют о необходимости замены тормозных колодок. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Тормозные колодки изнашиваются постепенно, и первый сигнал — звук системы безопасности. Если при торможении появляются скрип, визг или металлический скрежет, которых раньше не было, это почти всегда признак того, что фрикционный слой подошел к пределу», — отметил эксперт.

По его словам, второй признак включает совокупность ощущений водителя. Если педаль тормоза стала ватной, проваливается глубже или, наоборот, тормоза хватают резко и непредсказуемо, то стоит проверить состояние колодок и тормозной жидкости. Увеличение тормозного пути при тех же усилиях на педали — один из самых важных симптомов. Это может говорить и об износе колодок, и о перегреве их материала, и о проблемах с гидравликой.

Кроме того, Родионов отметил, что на машинах с легкосплавными дисками достаточно заглянуть в окно между спицами: там хорошо заметна толщина фрикционных накладок колодок. Безопасным считается запас примерно на 3–4 мм, критический минимум — около 2 мм. Все, что ниже, — это риск повреждения диска.

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