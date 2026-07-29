Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Водителям назвали три признака серьезного износа тормозных колодок

Fit Service назвал три признака сильного износа тормозных колодок
Shutterstock/Gorodenkoff

Скрип и визг при торможении, изменение поведения педали и истончение фрикционной накладки сигнализируют о необходимости замены тормозных колодок. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Тормозные колодки изнашиваются постепенно, и первый сигнал — звук системы безопасности. Если при торможении появляются скрип, визг или металлический скрежет, которых раньше не было, это почти всегда признак того, что фрикционный слой подошел к пределу», — отметил эксперт.

По его словам, второй признак включает совокупность ощущений водителя. Если педаль тормоза стала ватной, проваливается глубже или, наоборот, тормоза хватают резко и непредсказуемо, то стоит проверить состояние колодок и тормозной жидкости. Увеличение тормозного пути при тех же усилиях на педали — один из самых важных симптомов. Это может говорить и об износе колодок, и о перегреве их материала, и о проблемах с гидравликой.

Кроме того, Родионов отметил, что на машинах с легкосплавными дисками достаточно заглянуть в окно между спицами: там хорошо заметна толщина фрикционных накладок колодок. Безопасным считается запас примерно на 3–4 мм, критический минимум — около 2 мм. Все, что ниже, — это риск повреждения диска.

Ранее сообщалось, чем грозят изношенные шины на мокрой дороге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!