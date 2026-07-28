Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Жесткое ДТП под Новосибирском: оба автомобиля искорежило удара

Под Новосибирском в результате ДТП смяло оба автомобиля
Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области произошла жесткая авария на трассе между поселком Красный Яр и областным центром. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По предварительным данным, женщина за рулем седана Mazda 3 выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с кроссовером Honda CR-V.

На фотографии попали последствия аварии. Видео, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У Mazda, находящейся рядом с деревом, оказался смятым кузов, а у Honda — раздроблен капот.

В результате ДТП водительница Mazda получила травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала пассажирка автомобиля Honda. Ее доставили в ближайшее медицинское учреждение. Информации о состоянии пострадавшей на данный момент не поступало. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

До этого в Москве водитель пассажирского автобуса из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением и врезался в дерево.

Ранее сообщалось, что скорая вылетела на обочину и снесла человека, спасти его не удалось.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!