Жесткое ДТП под Новосибирском: оба автомобиля искорежило удара

Под Новосибирском в результате ДТП смяло оба автомобиля

В Новосибирской области произошла жесткая авария на трассе между поселком Красный Яр и областным центром. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По предварительным данным, женщина за рулем седана Mazda 3 выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с кроссовером Honda CR-V.

На фотографии попали последствия аварии. Видео, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У Mazda, находящейся рядом с деревом, оказался смятым кузов, а у Honda — раздроблен капот.

В результате ДТП водительница Mazda получила травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала пассажирка автомобиля Honda. Ее доставили в ближайшее медицинское учреждение. Информации о состоянии пострадавшей на данный момент не поступало. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

До этого в Москве водитель пассажирского автобуса из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением и врезался в дерево.

Ранее сообщалось, что скорая вылетела на обочину и снесла человека, спасти его не удалось.