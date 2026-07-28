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Автомобили

Автобус расплющил «Газель» в Ярославле и попал на видео

В Ярославле на видео попали последствия аварии с участием автобуса и «Газели»

В Ярославле на проспекте Октября произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса и «Газели». Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Ярославль» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что у автобуса снесен передней бампер и фара, а также пробито лобовое стекло. У «Газели» смята крыша и левая часть кузова, оторван бампер.

По данным источника, 23-летний водитель автобуса Volgabus врезался в стоявшую на дороге «Газель». От удара грузовой автомобиль опрокинулся на бетонную конструкцию.

В результате столкновения пострадали шесть человек. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и три пассажира «Газели», а также два пассажира автобуса. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Москве пассажирский автобус врезался в дерево.

Ранее появились первые кадры из салона автобуса, врезавшегося в дерево в Москве.

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