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Под смех детей: на Урале неизвестный на джипе избил директора аграрного научного центра

В Екатеринбурге пострадал директор аграрного научного центра из-за нападения
Telegram-канал Ural Mash

В районе Кольцово в Екатеринбурге мужчина избил директора аграрного научного центра. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, директор научного центра со своим заместителем приехали в поля для проведения исследовательских работ. Там они заметили пятерых детей, которым было около восьми лет. Они катались на квадроциклах по посевам, которые ученые планировали изучать, и в какой-то момент застряли. Мужчины связались с родителями по телефону и договорились подвезти детей до аграрного центра.

Однако на встречу к зданию института приехали черные джипы, из которых вышли мужчины. Один из них, как позже выяснилось, отец одного из детей, с кулаками накинулся на директора. Ученый упал на землю, но удары не прекратились. Нападавший под смех детей плюнул в лицо лежащего на земле мужчины, а затем переключился на его коллегу.

На следующий день после избиения ученому стало плохо. Сообщается, что директор института не выжил. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как россиянин избил лежащего на земле таксиста, пиная его по голове.

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