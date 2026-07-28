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Автомобили

В Москве пять человек попали в больницу после ДТП с деревом

ГИБДД: 5 человек доставлены в больницы после наезда автобуса на дерево в Москве
Global Look Press

В Москве пять человек доставили в больницы после ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД столицы.

«Пять пассажиров автобуса доставлены в медучреждения», — говорится в сообщении.

Всего в результате аварии пострадали 17 человек. По данным Дептранса, столкновение произошло в 10:34 (мск) на улице Академика Миллионщикова. Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Н.А. Асаул взял ситуацию на личный контроль. Ведется работа с пострадавшими: им окажут необходимую поддержку и помогут оформить документы для получения страховых выплат.

Как писал Telegram-канал 112, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он потерял управление.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее появились первые кадры из автобуса, врезавшегося в дерево в Москве.

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