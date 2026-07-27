Автомобиль на скорости снес велосипедистку в Калининградской области и попал на видео

В Калининградской области на видео попало, как машина сбила велосипедистку

В Калининградской области на въезде в Светлогорск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедистки. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как автомобиль на скорости выезжает за пределы дороги, сносит ограждение и следом женщину на велосипеде, которая в этот момент проезжала мимо. Она падает и скатывается вниз по склону.

Поданным источника, 38-летний водитель Nissan не справился с управлением и врезался сначала в отбойник, а потом в велосипедистку. Женщиной на велосипеде оказалась 64-летняя пенсионерка.

Она получила травмы и была доставлена в больницу. Информация о степени тяжести травм уточняется. Сам водитель не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

До этого подросток катался на мотоцикле рассек шею, налетев на растянутую проволоку.

Ранее сообщалось, что женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше.