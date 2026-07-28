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Автомобили

Минивэн с семьей из пяти человек обстреляли в Липецке

В Липецке обстреляли минивэн, в котором находилась семья из пяти человек

Возле очистных сооружений на Липецком тракторном заводе неизвестный открыл огонь по минивэну. Об этом сообщил Telegram-канал Gorod48.

Последствия происшествия попали на видео. На кадрах заметно, что пули пробили кузов автомобиля, а также и стекло в задней боковой двери.

По данным источника, в салоне автомобиля находилась семья из пяти человек. В результате обстрела ранение получил ребенок.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Стрелявший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящий момент полиция и следственный комитет проводят проверку по факту произошедшего. Официальных комментариев от силовых ведомств не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге обстреляли машину скорой помощи. Водитель черного Chevrolet Lacetti не сумел разъехаться с каретой скорой помощи, и два раза выстрелил в сторону медиков.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял автобусы в Екатеринбурге, пуля попала в пассажира.

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