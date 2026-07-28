Видео: пассажирский автобус врезался в дерево в Москве

В Москве на видео попали последствия аварии с пассажирским автобусом

На юге Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент случился напротив городской клинической больницы имени Юдина в районе Нагатино-Садовники. По предварительной информации, автобус маршрута М19, следовавший в сторону Каширского двора, врезался в дерево. Водитель общественного транспорта, по словам свидетелей, мог быть вынужден пойти на этот маневр из-за того, что его подрезал на дороге неизвестный автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Официальных комментариев от правоохранительных органов и ГИБДД не поступало.

До этого в Воронеже водитель маршрутного автобуса высадил несовершеннолетнего пассажира с инвалидностью из-за неуплаты проезды. Прокуратура Воронежской области возбудила дело против водителя. Ему может грозить серьезный штраф.

Ранее сообщалось, что при ДТП на юге Москвы подрезанная легковушка перевернулась от удара.