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Проблемы с бензином в России
Автомобили

Водитель маршрутки выгнал подростка-инвалида в Воронеже

В Воронеже водитель выгнал подростка с инвалидностью из маршрутки
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Водитель маршрутного автобуса высадил из салона 17-летнего подростка, имеющего инвалидность, из-за неуплаты проезда. Об этом сообщили в Прокуратуре Воронежской области.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 23 июля. Прокуратура Центрального района Воронежа завершила проверку по факту этого происшествия. Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ.

В результате разбирательства в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта норма предусматривает наказание за принудительное прекращение поездки несовершеннолетнего пассажира, который относится к инвалидам I группы и следует без сопровождающего лица.

Материалы дела направлены в Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа. Именно там будет принято окончательное решение о мере ответственности для водителя. Сумма штрафа по данной статье может достигать значительных размеров, однако окончательное решение вынесет надзорный орган после изучения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель маршрутки похитил подростка из-за проблем с оплатой проезда.

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