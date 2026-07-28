Россиянам назвали одежду, в которой опасно водить автомобиль

Тесная, плохо вентилируемая и другая некомфортная одежда может отвлекать водителя во время езды на автомобиле и увеличивать риск ошибок. Об этом в беседе с РИАМО предупредил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Вся синтетика — не лучший вариант. Голова должна работать, а человеку должно быть комфортно. Ничего не должно чесаться, не должно возникать электростатического напряжения и прочих отвлекающих факторов. Нужно понимать, что, когда мы едем, особенно на дальние расстояния, удобство гораздо важнее красоты», — объяснил специалист.

По его словам, особенно важную роль одежда водителя играет при передвижении на трассе. Рекомендуется отдавать предпочтение вещам из натуральных тканей, которые не препятствуют вентилированию. Также одежда должна быть свободной, чтобы не сковывать движения рук и ног.

Эксперт предостерег от использования лишних рубашек, футболок и других вещей. Кроме того, он посоветовал отказаться от синтетических тканей, поскольку статические заряды и другие неприятные ощущения влияют на усталость мышц, а также начинают отвлекать от дороги, создавая аварийные ситуации.

До этого Попов предупреждал, что водителям не следует садиться за руль машины в тапках или шлепанцах, поскольку такая обувь может соскочить с ноги или попасть под педали, спровоцировав опасную ситуацию на дороге. Он порекомендовал водителям надевать кроссовки, которые плотно сидят на ноге, но не пережимают ее и хорошо вентилируются.

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