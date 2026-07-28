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Проблемы с бензином в России
Автомобили

Сгорели заживо: в Новой Москве на видео сняли объятую пламенем легковушку с людьми

В Новой Москве появились кадры ДТП, в котором заживо сгорели люди

В Новой Москве два человека сгорели заживо в серьезной аварии. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, село Вороново. Калужское шоссе. Столкнулись фура и BMW», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на дороге горят два автомобиля, при этом пламя охватило транспорт полностью. Поврежденные машины заняли две полосы проезжей части, из-за чего движение было затруднено. На записи заметно, как прибывшие спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Далее на следующем видео автомобилист показал, что в результате произошедшего машины выгорели полностью и восстановлению не подлежат.

Автомобили столкнулись ночью 28 июля. Водитель на BMW выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик, после чего машины загорелись. Как сообщал Telegram-канал SHOT, еще пострадал мотоциклист, участвовавший в аварии. Полиции предстоит выяснить все детали происшествия.

Ранее появились кадры с места аварии, парализовавшей ЮВХ в Москве.

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