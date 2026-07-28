Последние секунды жизни байкера, влетевшего в столб, попали на видео

В Казани на видео попало, как байкер разбился об столб в жестком ДТП

В Казани на Сибирском тракте байкер врезался в столб и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Появился момент <...> аварии с мопедом на Сибирском тракте. Выяснилось, что у 52-летнего мужчины не было водительских прав ни на одну из категорий транспорта», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выезжает за пределы дороги и на скорости врезается в столб. По предварительным данным, в момент ДТП водитель потерял управление. Также известно, что травмы, которые получил 52-летний мужчина, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что автомобиль с человеком вспыхнул на дороге.