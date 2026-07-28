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Автомобили

В РФ объявили старт продаж седанов Senat 900

В России начались продажи отечественных седанов Senat 900
«Газета.Ru»

В России стартовали продажи отечественных представительских седанов Senat 900. Об этом «Российской газете» рассказал директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев.

«Мы можем говорить о том, что продажи Senat 900 начались. Несколько машин уже переданы первым клиентам: это как юридические, так и физические лица. Любой желающий может ознакомиться с автомобилем у наших партнеров, число которых будет постепенно расширяться», - отметил Калицев.

На официальном сайте российского бренда Senat указано, что у марки пять партнеров в Москве, два в Санкт-Петербурге и по одному в Тюмени и Казани.

Senat 900 имеет длину 5144 мм и колесную базу 3060 мм. Автомобиль построен на классической для представительского класса платформе: продольно расположенный трехлитровый V6 (326 л.с., 450 Нм), 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод и пневмоподвеска. Разгон до 100 км/ч — 6,5 секунды, максимальная скорость — 245 км/ч. Модель дебютировала в июне на ПМЭФ-2026.

Ранее в России представили новый автомобиль Senat.

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