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Автомобили

В России представили автомобиль Senat

На ПМЭФ представили машину российской марки Senat
«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге на ПМЭФ представили автомобиль российской марки Senat. Об этом сообщил корреспондент журнала Motor.

Ранее сообщалось, что крупный седан длиной 5137 мм будет стоить около 8 млн рублей. Также планируется лимузинная версия с удлиненной на 200 мм колесной базой. Стоит отметить, что похожая модель Hongqi H9, которая, вероятно, является донором для этих автомобилей, продается примерно за 5,5 млн рублей. Все машины получат бензиновый двигатель мощностью 326 л.с. и крутящим моментом 450 Нм (гибридная версия пока не анонсирована). Пневматическая подвеска войдет в базовое оснащение.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме впервые публично показали кроссовер нового российского бренда Jeland — модель J6. Отмечается, что производство Jeland планируют запустить на бывшем заводе General Motors в Шушарах уже в текущем квартале. Реализацией проекта занимаются «АГР Холдинг» совместно с китайской компанией Defetoo. Цена кроссовера J6 в зависимости от комплектации составит от 2,29 до 2,65 млн рублей. Автомобиль получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., роботизированную коробку передач и передний привод.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.

 
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