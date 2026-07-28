Последние секунды жизни матери, которая вылетела на встречку с фурой, попали на камеру

В Омской области на видео попало, как Renault с людьми разворотило в ДТП с фурой

В Омской области иномарка с людьми врезалась в большегруз на встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«На 454-м км трассы Тюмень–Омск Renault Sandero выехал на встречную и столкнулся с фурой Volvo», – говорится в публикации.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как синяя машина на скорости выезжает на встречную полосу и врезается в фуру, после чего большегруз вылетает за пределы дороги. По данным канала, водительница Renault получила травмы, несовместимые с жизнью, при этом прибывшие медики госпитализировали двух ее дочерей. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Подмосковье Volkswagen с людьми разорвало в фатальном ДТП.