Появились кадры: в Подмосковье Volkswagen с людьми разорвало в фатальном ДТП

В Подмосковье грузовик на скорости протаранил Volkswagen с людьми

В Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. Об этом сообщила подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

«Сегодня примерно в 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки «Фольксваген», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. По данным канала, в результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина на Audi вылетела в «лоб» автобусу.