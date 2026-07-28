Жесткое сальто байкера в момент ДТП попало на камеру

В Башкирии на видео попало, как байкер перевернулся в воздухе от жесткого удара

В Башкирии байкер перевернулся в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Момент жесткого ДТП в Учалах с эндуристом», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля на перекрестке. От удара байкер и его транспорт подлетают в воздух, переворачиваются и падают на проезжую часть. О травмах, которые получил водитель не сообщается, при этом на записи заметно, что после удара он самостоятельно встает и уходит с проезжей части.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Белгороде на видео попало, как байкер разбился в жестком ДТП и отлетел в сторону.