Аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю

Аномальную трассу «Колыма» сильно размыло, из-за чего на дороге застряло несколько большегрузов с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Федеральную трассу Р-504 «Колыма» серьезно размыло после резкого потепления. В сторону якутской Хандыги отдельные участки стали практически непроходимыми, а на дороге между поселками в Магаданской области Герба и Омсукчан около десяти фур застряли в грязи. У населенного пункта Артык в Якутии трассу и вовсе затопило водой», – говорится в публикации.

Водители жалуются, что дорога превратилась в болото. 11 июня на трассе еще шел снег, но через несколько дней температура резко поднялась, снег растаял, и грунт превратился в вязкую кашу. Ситуацию осложняет вечная мерзлота: при резком оттаивании верхнего слоя дорога теряет прочность и начинает проседать.

Местные жители опасаются, что без срочного ремонта Магаданская область и часть Якутии могут остаться без полноценного автомобильного сообщения. По трассе «Колыма» в регион доставляют продукты, топливо и другие грузы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление до +20 градусов, из-за чего размокшая дорога может стать еще более серьезным препятствием для дальнобойщиков.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за самостоятельный ремонт дорог.