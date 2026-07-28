Сроки доставки автозапчастей в Россию из ОАЭ увеличились из-за конфликта в Иране

ВСС: конфликт на Ближнем Востоке усложнил доставку автозапчастей в Россию из ОАЭ

Сроки доставки автозапчастей в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов увеличились в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью «Известиям».

«Серьезная ситуация вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива на какое-то время практически парализовали один из основных хабов по доставке запасных частей для многих марок автомобилей — Арабские Эмираты», — сказал Уфимцев.

Через этот маршрут в Россию поступало множество деталей в рамках параллельного импорта. Ранее сроки доставки были длительными, но стабильными, что позволяло формировать запасы комплектующих на складах.

По словам Уфимцева, сейчас доставка автозапчастей занимает от 30 до 45 дней, тогда как для сложной электроники, фар и других негабаритных деталей этот процесс сокращается до примерно 10 дней благодаря авиаперевозкам.

«Сейчас многие работают фактически с колес, а создать запас деталей стало гораздо сложнее», — добавил он.

Также глава ВСС подчеркнул, что изменение маршрутов поставок усложняет процесс ремонта автомобилей по ОСАГО.

Ранее стало известно, как подорожали запчасти для китайских автомобилей за год.