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Автомобили

Стало известно, как подорожали запчасти для китайских автомобилей за год

В России на 9% подорожали автозапчасти к китайским машинам
Кирилл Брага/РИА Новости

Запчасти по страховой корзине к китайским автомобилям подорожали в России за год (с июня 2025 года по июнь 2026-го) на 9%, а к российским — на 11%. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Средняя цена на запчасти для легковушек китайских брендов выросла на 8,9% до 78,1 тыс. рублей. Наибольшее повышение средней цены в процентах за год зафиксировано на решетку радиатора (9,6 тыс. рублей), подушку безопасности (+17,3 тыс. рублей), диск колесный (+7,8 тыс. рублей)», — отмечается в исследовании.

Задние фонари к китайским машинам за год подорожали в среднем на 19%, до 45,2 тыс. рублей, задние амортизаторные стойки — на 12%, а передние, напротив, подешевели на 15%. Также на 2% снизилась средняя стоимость задних крыльев для китайских машин.

В «страховую корзину» входят детали автомобилей, которые наиболее часто повреждаются при ДТП и заменяются во время восстановительного ремонта автомобилей.

Ранее были названы российские регионы, где нормализовалась ситуация с бензином.

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