Законность повышения утильсбора на автомобили признал Конституционный суд

Конституционный суд (КС) вынес определение по жалобе жителя Москвы, который пытался оспорить законность повышения утилизационного сбора на автомобили. Действия правительства, изменившего формулу расчета утильсбора, КС признал законными, пишет «Коммерсантъ».

«Автовладелец жаловался, что постановление правительства о сборах фактически представляет собой вид налога и имеет обратную силу, что противоречит Конституции. КС пришел к выводу, что владелец внедорожника сам допустил ошибку, подав расчет утильсбора слишком поздно, а правительство ничего не нарушило», — отмечается в публикации.

Москвич Марк Миносян заключил договор на покупку в Южной Корее подержанного Kia Mohave в октябре 2023 года. Затем автомобиль был ввезен на территорию ЕАЭС и в декабре 2023 года растаможен в Киргизии. В Россию машину привезли в январе 2024 года, на российскую таможню автовладелец обратился в марте 2024 года. Он уплатил утильсбор в размере 1,28 млн рублей по новой ставке, а в судах пытался доказать, что должен заплатить всего 5,2 тыс. рублей – по нормам, действовавшим на момент покупки машины.

Ранее россиянам назвали 15 доступных иномарок с льготным утильсбором.