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Автомобили

Россиянам назвали 15 доступных иномарок с льготным утильсбором

Motor перечислил 15 иномарок с льготным утильсбором дешевле 3 млн рублей
Geely

В России можно приобрести 15 моделей иностранной сборки, мощность которых составляет менее 160 л.с., а цена не превышает 3 млн рублей. Все эти автомобили ввезены по льготной ставке утильсбора, а в их стоимость входят таможенное оформление, уплата утильсбора и доставка. Об этом сообщает журнал Motor.

В категории до 2,0 млн рублей издание назвало Galaxy Starshine 6 и Chevrolet Cruze, а также атмосферную версию Geely Coolray. Не дороже 2,5 млн рублей можно приобрести Mazda 3, Lynk & Co 06, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

Самый широкий выбор — в сегменте от 2,5 до 3,0 млн рублей. В этом бюджете предлагаются Nissan Qashqai, Mazda CX-30, Toyota bZ3X, Honda XR-V, Changan Qiyuan A06, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-5 и Geely Coolray.

До этого кроссовер Changan CS75 Plus подешевел после начала сборки в России.

Changan организовал локальную сборку кроссовера Changan CS75 Plus AWD на калининградском заводе «Автотор». Организация призводства внутри страны позволила пересмотреть стоимость модели.

Рекомендованная розничная стоимость снизилась на 90 тыс. рублей. С учетом действующих выгод минимальная цена начинается от 3,5 млн рублей.

Ранее Минпромоторг посчитал, что новые российские авто должны парковаться бесплатно.

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